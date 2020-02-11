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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:23401

Внимание! На Сумщине прогнозируют ухудшение погодных условий

По прогнозу областного Гидрометцентра, 29 мая днем по Сумской области и г. Сумі ожидается гроза, местами град, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице - берегитесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает Главное управление Государственной службы Украины  по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Непогода
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