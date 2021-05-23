У Сумах пройде фестиваль брейк-дансу

Фестиваль «Top Groove» Breaking Battle & Jam пройде у ТРЦ «Мануфактура».
Старт реєстрації – 13:00.
Старт батлів – 14:00.
Стань глядачем чи учасником вуличних батлів.
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