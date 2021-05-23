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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:04276

У Сумах пройде фестиваль брейк-дансу

5 червня у Сумах проведуть всеукраїнський фестиваль з брейк-дансу.

Фестиваль «Top Groove» Breaking Battle & Jam пройде у ТРЦ «Мануфактура».

Старт реєстрації – 13:00.

Старт батлів – 14:00.

Стань глядачем чи учасником вуличних батлів.

Досуг Анонс Брейк-данс
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