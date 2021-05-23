На Сумщине произошло лобовое столкновение Сегодня, 28 мая, в пос. Воронеж Шосткинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

На перекрестке ул. Киевская и ул. Пролетарская в лобовую столкнулись ВАЗ и «ГАЗель». По имеющейся информации, есть пострадавший. Была вызвана «скорая помощь».

На месте ДТП работают сотрудники полиции, пишет Шостка.инфо.