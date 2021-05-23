На Сумщине произошло лобовое столкновение

На перекрестке ул. Киевская и ул. Пролетарская в лобовую столкнулись ВАЗ и «ГАЗель». По имеющейся информации, есть пострадавший. Была вызвана «скорая помощь».
На месте ДТП работают сотрудники полиции, пишет Шостка.инфо.
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