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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:56169

На Сумщине будут судить афериста-гастролера

До 3 лет лишения свободы грозит мошеннику-гастролеру, который по известной схеме в течение 3 дней обманул 5 человек.

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего жителя г. Запорожья, который выполнял роль курьера и по известной схеме обманывал доверчивых граждан.

По данным следствия, обвиняемый 26 марта приехал из Запорожья в г. Шостка, где в течение трех дней обманул пять человек. В частности, его сообщники звонили местным жителям, преимущественно пожилого возраста, представлялись близким родственником и сообщали, что попали в ДТП, поэтому необходимы средства на лечение. Чтобы помочь родным, пенсионеры передавали курьеру, который приезжал к ним домой, все свои сбережения, а это от 10 до 100 тыс. грн. Одна женщина, не имея средств, отдала курьеру все свои золотые украшения. Всего за указанный период молодой получил от потерпевших почти 200 тыс. грн. Воспользоваться деньгами он так и не успел, поскольку его задержали сотрудники полиции.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Мошенничество
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