В Сумах отметили День пограничника по-советски

К присутствующим на мероприятии ветеранам пограничной службы, представителям общественности и молодежи со словами приветствия обратилась заместитель городского головы Вера Мотречко. Она отметила, что стражи государственных рубежей всегда пользовались уважением и почетом у украинского народа, ведь пограничные войска играют важную Родь в системе укрепления национальной безопасности, защиты политических, экономических и военных интересов Украины.
Чиновница пожелала ветеранам-пограничникам и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного мира и спокойствия.
После совместно с участником войны в Афганистане и боевых действий в зоне АТО / ООС Николаем Киченко заместитель главы города вручила награды и отличия общественных объединений сумчанам, которые в разные годы охраняли рубежи государства.
Слова приветствия и благодарности высказал коллегам и председатель Сумской городской ОО «Союз пограничников» полковник в отставке Юрий Лозинский. Он отметил, что пограничная служба всегда была очень почетной, ведь именно пограничники первыми принимали на себя удар врага на границе, будучи щитом родного государства.
Напомним: 28 мая – День пограничника, который отмечался в Советском Союзе. В Украине его отмечают 30 апреля.
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