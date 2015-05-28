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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах отметили День пограничника по-советски

По случаю профессионального праздника ветеранов и пенсионеров Государственной пограничной службы Украины, который отмечается 28 мая, в Сумах состоялся торжественный митинг.

К присутствующим на мероприятии ветеранам пограничной службы, представителям общественности и молодежи со словами приветствия обратилась заместитель городского головы Вера Мотречко. Она отметила, что стражи государственных рубежей всегда пользовались уважением и почетом у украинского народа, ведь пограничные войска играют важную Родь в системе укрепления национальной безопасности, защиты политических, экономических и военных интересов Украины.

Чиновница пожелала ветеранам-пограничникам и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного мира и спокойствия.

После совместно с участником войны в Афганистане и боевых действий в зоне АТО / ООС Николаем Киченко заместитель главы города вручила награды и отличия общественных объединений сумчанам, которые в разные годы охраняли рубежи государства.

Слова приветствия и благодарности высказал коллегам и председатель Сумской городской ОО «Союз пограничников» полковник в отставке Юрий Лозинский. Он отметил, что пограничная служба всегда была очень почетной, ведь именно пограничники первыми принимали на себя удар врага на границе, будучи щитом родного государства.

Напомним: 28 мая – День пограничника, который отмечался в Советском Союзе. В Украине его отмечают 30 апреля.

Общество День пограничника
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