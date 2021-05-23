В Сумах суд дал псевдоминеру 5 лет условно Суд признал виновным мужчину, обвиняемого в ложном сообщении о минировании моста.

Сегодня, 28 мая, Заречным районным судом г. Сумы признан виновным гражданин С. в заведомо ложном сообщении о минировании моста (ст. 259 ч. 1 УК Украины) и назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. На основании статьи 75,76 УК Украины освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на три года.

По материалам дела, в конце апреля 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с женой позвонил в полицию и сообщил о заминировании моста через реку Псел в городе Сумы.

В подготовительном судебном заседании от прокурора, обвиняемого и его защитника поступило совместное ходатайство об утверждении сделки о признании виновности между прокурором и обвиняемым. Согласно условиям соглашения, гражданин С. безоговорочно признает в полном объеме обвинения в уголовном производстве, и стороны согласились на назначение наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Обвиняемый в судебном заседании пояснил, что заключил соглашение добровольно, ему понятны права, последствия заключения такого соглашения, характер обвинения и наказания, которое будет назначено на основании соглашения, просил утвердить соглашение и вынести приговор на ее основании.

Суд, изучив соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором, пришел к выводу, что указанное соглашение соответствует требованиям УПК Украины, основания для отказа в ее утверждении отсутствуют и указанная сделка не нарушает права, свободы и интересы сторон или других лиц.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.