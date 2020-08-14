Минирование «Евробазара» в Сумах было ложным «Взрывчатку не нашли», - СБУ о сообщении о заминировании ТЦ «Евробазар» в Сумах.

В помещениях сумского ТЦ «Евробазар» взрывчатки не обнаружили. О результатах проверки торгового центра рассказала пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута, пишет Суспільне.

По ее словам, анонимное сообщение о минировании поступило в СБУ утром 28 мая. «Сейчас проводится работа по установлению людей, причастных к анонимному сообщению о заминировании», - сказала она.

Предприниматели, которых эвакуировали, рассказали, что в 10.00 через громкоговоритель им сказали покинуть помещение.

На время проверки заезд автомобилей в торговый центр был остановлен. Полиция не подпускала людей за разделительную полосу.

В 11.40 предприниматели вернулись в помещение центра и начали работать. Об этом рассказал заместитель директора Центрального рынка Сум Владимир Фильо.