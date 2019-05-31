Як сумчани відзначатимуть День захисту дітей

Заходи
щодо відзначення на території Сумської міської територіальної громади Міжнародного дня захисту дітей
|
Назва заходу
|
Дата
проведення
|
Місце проведення
|
Фоточелендж «Дитинство. Яскрава мить»
|
З 25.05.2021
|
Бібліотека-філія № 8
|
Перегляд кінофільмів в рамках проєкту «ЧілдренКінофест-2021» для дітей учасників бойових дій
|
З 29.05.2021 по 2.06.2021
|
Кінотеатр «Планета Кіно»
|
Творча акція «Vivat донорам!»
(за участю учнів та викладачів Сумської дитячої музичної школи № 2)
|
31.05.2021
12:00
|
Сумський обласний центр служби крові
|
Святковий захід за участю аніматорів «Хай щастю дитини не буде кінця!»
|
1.06.2021
10:00 –12:00
|
Дитячий парк «Казка»
|Віртуальний флешмоб «Діти вітають з Днем захисту дітей»
|
1.06.2021
|
Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка
|Виставка-інсталяція «Місце зустрічі – країна дитинства»
|
1.06.2021
|
Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка
|
Відеофлешмоб «Сонячний настрій дитинства»
|
1.06.2021
|
Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка
|
Виставка-інсталяція «Щастя всім дітям»
|
1.06.2021
|
Центральна міська бібліотека ім.Т.Шевченка
|
Свято дозвілля «Співанкова райдуга дитинства»
|
1.06.2021
11:00
|
Бібліотека-філія № 1
ЗОШ № 27
|
Виставка-інсталяція «Щасливого дитинства та ласкавої долі всім діточкам!»
|
1.06.2021
|
Бібліотека-філія № 2
|
Веселий калейдоскоп «Дитинство- це гомін веселий всюди»
|
1.06.2021
|
Бібліотека-філія № 2
|
Читай-ярмарок «Солодкий смак дитинства»
|
1.06.2021
11:00
|
Бібліотека-філія № 3, дитячий парк «Казка»
|
Святкова забава «Весь світ у долонях дитини»
|
1.06.2021
|
Бібліотека-філія № 4
|
Виставка «Дитинства чисте джерело», рухливі ігри, вікторини
|
1.06.2021
|
Бібліотека-філія № 5
|
Розважально-ігрове шоу «Вітаємо літо!»
|
1.06.2021
|
Бібліотека-філія № 6
|
Фотоквест у стилі селфі «Маємо право на відпочинок»
|
1.06.2021
|
Бібліотека-філія № 7
|
Бібліостихія «На сонячній галявині – нам круто і цікаво»
|
1.06.2021
12:00
|
Бібліотека-філія № 8
|
Дитячий ранок «Свято надій і сподівань»
|
1.06.2021
11:00
|
Бібліотека-філія № 10
|
Ігри та вікторини «Свято дитинства»
|
1.06.2021
14:00
|
Бібліотека-філія № 11
|
Віртуальний інформкоктейль «Дитинства чисте джерело»
|
1.06.2021
|
Бібліотека-філія № 14
|
Дизайн-галерея на асфальті «Свято дитинства»
|
1.06.2021
|
Бібліотека-філія № 15
|
Виставка творчих робіт учнів дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка (керівник Катерина БОРИКА) «Територія щасливого дитинства»
|
1–14.06.2021
|
Центральна міська бібліотека ім. Т. Г Шевченка
|
Вулична акція «Діти – святкують Свято»
|
1.06.2021
|
Бібліотека-філія № 16
|
Святкові заходи:
Локація 1. Палатка ГУНП.
Локація 2. Оркестр ГУНП.
Локація 3. Дитячі малюнки (на асфальті та папері) та інші конкурси. Вручення сувенірів.
Локація 3. Кінологи з собаками.
Локація 4. Ювенальна, кіберполіція, кадровий підрозділ (поширення інформаційних листівок, профорієнтаційна робота).
Локація 5. Вибухотехника.
Локація 5. УДСУНС. Демонстрація надання першої медичної допомоги.
Локація 6. УПП в Сумській області.
Локація 7. УПО в Сумській області.
Локація 8. «Динамо»
|
1.06.2021
16:00
|
Театральна площа
|
Майстер-класи «Приготування холодних напоїв, коктейлів», «Приготування десертів: трайфл»
|
01.06.2021
|
Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Ю. Липи, 72
|
Майстер-клас лідерства
|
1.06.2021
|
Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Ю. Липи, 72
|
Тренінг «Випробуй себе в безпеці»
|
1.06.2021
|
Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Ю. Липи, 72
|
Запуски повітряних зміїв
|
1.06.2021
14:00
|
Стадіон
ЗОШ № 26
|
Екскурсія до колективної радіостанції
|
1.06.2021
10:00–
12:00
|
ДЮК «Горизонт»
|
Знайомство зі спортивною радіопеленгацією «Моє перше полювання»
|
1.06.2021
10:00–
12:00
|
ДЮК «Горизонт»
|
Майстер-класи «Соняшник – квітка сонця» (малювання, оригамі, робота з фетром)
|
1.06.2021
13:00
|
ССШ № 7
|
Показові заїзди картингів
|
1.06.2021
15:00
|
ДЮК «Мрія»
|
Майстер-клас «Сонях – квітка сонця» (паперопластика, графічний дизайн, фоаміран)
|
1.06.2021
13:00
|
Велико-чернеччинський ЗЗСО
|
Показові запуски авіамоделей. Повітряний бій
|
1.06.2021
15:00
|
Стадіон
ССШ № 17
|
Ігротусовка на подвір’ї «Сяйте усмішки сонцем зігріті. Миру і щастя всім дітям на світі»
|
1.06.2021
14.00–
15.00
|
Центр науково-технічної творчості молоді
|
Конкурс малюнку на асфальті «Барви дитинства»
|
1.06.2021
14:30
|
Центр науково-технічної творчості молоді
|
Майстер-клас «Сонях – квітка сонця» (паперопластика, оригамі, аплікація)
|
1.06.2021
12:00
|
Центр науково-технічної творчості молоді
|
Фейс-арт «Даруєм посмішку дитячу»
|
1.06.2021
14:00
|
Центр науково-технічної творчості молоді
|
Шаховий міні-турнір
|
1.06.2021
16:00
|
Центр науково-технічної творчості молоді
|
Екскурсія до музею техніки
|
1.06.2021
13.00–
14:00
|
Центр науково-технічної творчості молоді
|
Онлайн вікторина «Казковий батл»
|
1.06.2021
|
Сайт Центру науково-технічної творчості молоді і сторінка закладу в Facebook
|
Онлайн-челендж «Світлішає на світі, коли радіють діти»
|
1.06.2021
|
Сайт Центру науково-технічної творчості молоді і сторінка у Facebook
|
Концертно-ігрова програма «В небі сонечко сміється»
|
1.06.2021
16:00
|
сквер ім. Т. Шевченка
|
Оголошення результатів квесту «Ми можемо!», перегляд робіт «Креативне фото», сюрпризний момент
|
1.06.2021
16:00
|
сквер ім. Т. Шевченка
|
Квестова командна програма «Ми можемо!». Робота 8 локацій:
- спортивна;
- туристична;
- краєзнавча;
- мальовнича;
- фотополювання;
- влучні стрільці;
- креативне рукоділля;
- співоча.
|
1.06.2021
16:00
|
сквер ім. Т. Шевченка
|
Робота додаткових локацій:
- виставка робіт юних майстрів;
- турнір «Швидкі шахи»;
- показові виступи вихованців гуртка «козацького двобою»;
- сюрпризи для малюків «Дотик янгола»;
- фотозона.
|
1.06.2021
16:00
|
сквер ім. Т. Шевченка
|
Флешмоб учасників свята «Літо зустрічай!»
|
1.06.2021
16:00
|
сквер ім. Т. Шевченка
|
Музичне вітання від Сумського оркестру Головного управління Національної поліції в Сумській області «Дзвенить оркестрів мідь»
|
1.06.2021
16:00
|
сквер ім. Т. Шевченка
|
Майстер-клас з паперопластики «Посмішка літа»
|
1.06.2021
10:00–12:00
|
Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
|
Інтерактивний майданчик «Жива планета»
|
1.06.2021
10:00–12:00
|
Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
|
Майстер-клас із паперопластики
«Голуб миру»
|
1.06.2021
10:00–12:00
|
Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
|
Інтерактивний майданчик «Цікавий світ рослин»
|
1.06.2021
10:00–12:00
|
Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
|
Майстер-клас із паперопластики «Долонька дружби»
|
1.06.2021
10:00–12:00
|
Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
|
Інтерактивний майданчик «Аквасвіт»
|
1.06.2021
10:00–12:00
|
Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
|
Майстер-клас із виготовлення поробок з природнього матеріалу.
|
5.06.2021
14:00
|
Бібліотека-філія № 17
|
Розважальна програма до Дня Захисту дітей. Засідання клубу «Країна друзів»
|
6.06.2021
13:00
|
Бібліотека-філія №17
|
Мистецький проєкт «Нові імена – Майбутнє Є!»
|
8.06.2021
17:30
|
Сумська обласна філармонія
Заходи на відзначення на території Сумської міської територіальної громади Міжнародного дня захисту дітей....
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