Як сумчани відзначатимуть День захисту дітей

З 29.05.2021 по 2.06.2021

Перегляд кінофільмів в рамках проєкту «ЧілдренКінофест-2021» для дітей учасників бойових дій

(за участю учнів та викладачів Сумської дитячої музичної школи № 2)

Святковий захід за участю аніматорів «Хай щастю дитини не буде кінця!»

Виставка-інсталяція «Щасливого дитинства та ласкавої долі всім діточкам!»

Фотоквест у стилі селфі «Маємо право на відпочинок»

Бібліостихія «На сонячній галявині – нам круто і цікаво»

Святкові заходи: Локація 1. Палатка ГУНП. Локація 2. Оркестр ГУНП. Локація 3. Дитячі малюнки (на асфальті та папері) та інші конкурси. Вручення сувенірів. Локація 3. Кінологи з собаками. Локація 4. Ювенальна, кіберполіція, кадровий підрозділ (поширення інформаційних листівок, профорієнтаційна робота). Локація 5. Вибухотехника. Локація 5. УДСУНС. Демонстрація надання першої медичної допомоги. Локація 6. УПП в Сумській області. Локація 7. УПО в Сумській області. Локація 8. «Динамо»

1.06.2021 16:00