Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:15237

Як у Сумах відзначатимуть День захисту дітей

Заходи на відзначення на території Сумської міської територіальної громади Міжнародного дня захисту дітей.

Заходи

щодо відзначення на території Сумської міської територіальної громади Міжнародного дня захисту дітей

 

Назва заходу

Дата

проведення

Місце проведення

Фоточелендж «Дитинство. Яскрава мить»

З 25.05.2021

Бібліотека-філія № 8

Перегляд кінофільмів в рамках проєкту «ЧілдренКінофест-2021» для дітей учасників бойових дій

З 29.05.2021 по 2.06.2021

Кінотеатр «Планета Кіно»

Розважальний калейдоскоп «Хай сонцю і квітам всміхаються діти» (ігри, конкурси, вікторини, турніри, майстер-клас)

30.05.2021

11.00

Бібліотека-філія № 17

Святковий захід «Світ щасливого дитинства» для дітей учасників бойових дійдо Міжнародного дня захисту дітей

30.05.2021

МЦ «Романтика»

Творча акція «Vivat донорам!»

(за участю учнів та викладачів Сумської дитячої музичної школи № 2)

31.05.2021

12:00

Сумський обласний центр служби крові

Святковий захід за участю аніматорів «Хай щастю дитини не буде кінця!»

1.06.2021

10:00 –12:00

Дитячий парк «Казка»
Віртуальний флешмоб «Діти вітають з Днем захисту дітей»

1.06.2021

Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка
Виставка-інсталяція «Місце зустрічі – країна дитинства»

1.06.2021

Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка

Відеофлешмоб «Сонячний настрій дитинства»

1.06.2021

Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка

Виставка-інсталяція «Щастя всім дітям»

1.06.2021

Центральна міська бібліотека ім.Т.Шевченка

Свято дозвілля «Співанкова райдуга дитинства»

1.06.2021

11:00

Бібліотека-філія № 1

ЗОШ № 27

Виставка-інсталяція «Щасливого дитинства та ласкавої долі всім діточкам!»

1.06.2021

Бібліотека-філія № 2

Веселий калейдоскоп «Дитинство- це гомін веселий всюди»

1.06.2021

Бібліотека-філія № 2

Читай-ярмарок «Солодкий смак дитинства»      

1.06.2021

11:00

Бібліотека-філія № 3, дитячий парк «Казка»

Святкова забава «Весь світ у долонях дитини»

1.06.2021

Бібліотека-філія № 4

Виставка «Дитинства чисте джерело», рухливі ігри, вікторини

1.06.2021

Бібліотека-філія № 5

Розважально-ігрове шоу «Вітаємо літо!»

1.06.2021

Бібліотека-філія № 6

Фотоквест у стилі селфі «Маємо право на відпочинок»

1.06.2021

Бібліотека-філія № 7

Бібліостихія «На сонячній галявині – нам круто і цікаво»

1.06.2021

12:00

Бібліотека-філія № 8

Дитячий ранок «Свято надій і сподівань»

1.06.2021

11:00

Бібліотека-філія № 10

Ігри та вікторини «Свято дитинства»

1.06.2021

14:00

Бібліотека-філія № 11

Віртуальний інформкоктейль «Дитинства чисте джерело»

1.06.2021

Бібліотека-філія № 14

Дизайн-галерея на асфальті «Свято дитинства»

1.06.2021

Бібліотека-філія № 15

Виставка творчих робіт учнів дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка (керівник Катерина БОРИКА) «Територія щасливого дитинства»

1–14.06.2021

Центральна міська бібліотека ім. Т. Г Шевченка

 Вулична акція «Діти – святкують Свято»

1.06.2021

Бібліотека-філія № 16

Святкові заходи:

Локація 1. Палатка ГУНП.

Локація 2. Оркестр ГУНП.

Локація 3. Дитячі малюнки (на асфальті та папері) та інші конкурси. Вручення сувенірів.

Локація 3. Кінологи з собаками.

Локація 4. Ювенальна, кіберполіція, кадровий підрозділ (поширення інформаційних листівок,  профорієнтаційна робота).

Локація 5. Вибухотехника.

Локація 5. УДСУНС. Демонстрація надання першої медичної допомоги.

Локація 6. УПП в Сумській області.

Локація 7. УПО в Сумській області.

Локація 8. «Динамо»

1.06.2021

16:00

Театральна площа

Майстер-класи «Приготування холодних напоїв, коктейлів», «Приготування десертів: трайфл»

01.06.2021

Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Ю. Липи, 72

Майстер-клас лідерства

1.06.2021

Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Ю. Липи, 72

Тренінг «Випробуй себе в безпеці»

1.06.2021

Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Ю. Липи, 72

Запуски повітряних зміїв

1.06.2021

14:00

Стадіон

ЗОШ № 26

Екскурсія до колективної радіостанції

1.06.2021

10:00–

12:00

ДЮК «Горизонт»

Знайомство зі спортивною радіопеленгацією «Моє перше полювання»

1.06.2021

10:00–

12:00

ДЮК «Горизонт»

Майстер-класи «Соняшник – квітка сонця» (малювання, оригамі, робота з фетром)

1.06.2021

13:00

ССШ № 7

Показові заїзди картингів

1.06.2021

15:00

ДЮК «Мрія»

Майстер-клас «Сонях – квітка сонця» (паперопластика, графічний дизайн, фоаміран)

1.06.2021

13:00

Велико-чернеччинський ЗЗСО

Показові запуски авіамоделей. Повітряний бій

1.06.2021

15:00

Стадіон

ССШ № 17

Ігротусовка на подвір’ї «Сяйте усмішки сонцем зігріті. Миру і щастя всім дітям на світі»

1.06.2021

14.00–

15.00

Центр науково-технічної творчості молоді

Конкурс малюнку на асфальті «Барви дитинства»

1.06.2021

14:30

Центр науково-технічної творчості молоді

Майстер-клас «Сонях – квітка сонця» (паперопластика, оригамі, аплікація)

1.06.2021

12:00

Центр науково-технічної творчості молоді

Фейс-арт «Даруєм посмішку дитячу»

1.06.2021

14:00

Центр науково-технічної творчості молоді

Шаховий міні-турнір

1.06.2021

16:00

Центр науково-технічної творчості молоді

Екскурсія до музею техніки

1.06.2021

13.00–

14:00

Центр науково-технічної творчості молоді

Онлайн вікторина «Казковий батл»

1.06.2021

Сайт Центру науково-технічної творчості молоді і сторінка закладу в Facebook

Онлайн-челендж «Світлішає на світі, коли радіють діти»

1.06.2021

Сайт Центру науково-технічної творчості молоді і сторінка у Facebook

Концертно-ігрова програма «В небі сонечко сміється»

1.06.2021

16:00

сквер ім. Т. Шевченка

Оголошення результатів квесту «Ми можемо!», перегляд робіт «Креативне фото», сюрпризний момент

1.06.2021

16:00

сквер ім. Т. Шевченка

Квестова командна програма «Ми можемо!». Робота 8 локацій:

-      спортивна;

-      туристична;

-      краєзнавча;

-      мальовнича;

-      фотополювання;

-      влучні стрільці;

-      креативне рукоділля;

-      співоча.

1.06.2021

16:00

сквер ім. Т. Шевченка

Робота додаткових локацій:

-     виставка робіт юних майстрів;

-     турнір «Швидкі шахи»;

-     показові виступи вихованців гуртка «козацького двобою»;

-     сюрпризи для малюків «Дотик янгола»;

-     фотозона.

1.06.2021

16:00

сквер ім. Т. Шевченка

Флешмоб учасників свята «Літо зустрічай!»

1.06.2021

16:00

сквер ім. Т. Шевченка

Музичне вітання від Сумського оркестру Головного управління Національної поліції в Сумській області «Дзвенить оркестрів мідь»

1.06.2021

16:00

сквер ім. Т. Шевченка

Майстер-клас з паперопластики  «Посмішка літа»

1.06.2021

10:00–12:00

Центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Інтерактивний майданчик «Жива планета»

1.06.2021

10:00–12:00

Центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Майстер-клас із паперопластики 

«Голуб миру»

1.06.2021

10:00–12:00

Центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Інтерактивний майданчик «Цікавий світ рослин»

1.06.2021

10:00–12:00

Центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Майстер-клас із паперопластики  «Долонька дружби»

1.06.2021

10:00–12:00

Центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Інтерактивний майданчик «Аквасвіт»

1.06.2021

10:00–12:00

Центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді

Майстер-клас  із виготовлення поробок з природнього матеріалу.

5.06.2021

14:00

Бібліотека-філія № 17

Розважальна програма до Дня Захисту дітей. Засідання клубу «Країна друзів»

6.06.2021

13:00

Бібліотека-філія №17

Мистецький проєкт «Нові імена – Майбутнє Є!»

8.06.2021

17:30

Сумська обласна філармонія
Досуг День защиты детей
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