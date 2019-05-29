Як у Сумах відзначатимуть День захисту дітей

Заходи щодо відзначення на території Сумської міської територіальної громади Міжнародного дня захисту дітей Назва заходу Дата проведення Місце проведення Фоточелендж «Дитинство. Яскрава мить» З 25.05.2021 Бібліотека-філія № 8 Перегляд кінофільмів в рамках проєкту «ЧілдренКінофест-2021» для дітей учасників бойових дій З 29.05.2021 по 2.06.2021 Кінотеатр «Планета Кіно» Розважальний калейдоскоп «Хай сонцю і квітам всміхаються діти» (ігри, конкурси, вікторини, турніри, майстер-клас) 30.05.2021 11.00 Бібліотека-філія № 17 Святковий захід «Світ щасливого дитинства» для дітей учасників бойових дійдо Міжнародного дня захисту дітей 30.05.2021 МЦ «Романтика» Творча акція «Vivat донорам!» (за участю учнів та викладачів Сумської дитячої музичної школи № 2) 31.05.2021 12:00 Сумський обласний центр служби крові Святковий захід за участю аніматорів «Хай щастю дитини не буде кінця!» 1.06.2021 10:00 –12:00 Дитячий парк «Казка» Віртуальний флешмоб «Діти вітають з Днем захисту дітей» 1.06.2021 Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка Виставка-інсталяція «Місце зустрічі – країна дитинства» 1.06.2021 Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка Відеофлешмоб «Сонячний настрій дитинства» 1.06.2021 Центральна міська бібліотека ім. Т. Шевченка Виставка-інсталяція «Щастя всім дітям» 1.06.2021 Центральна міська бібліотека ім.Т.Шевченка Свято дозвілля «Співанкова райдуга дитинства» 1.06.2021 11:00 Бібліотека-філія № 1 ЗОШ № 27 Виставка-інсталяція «Щасливого дитинства та ласкавої долі всім діточкам!» 1.06.2021 Бібліотека-філія № 2 Веселий калейдоскоп «Дитинство- це гомін веселий всюди» 1.06.2021 Бібліотека-філія № 2 Читай-ярмарок «Солодкий смак дитинства» 1.06.2021 11:00 Бібліотека-філія № 3, дитячий парк «Казка» Святкова забава «Весь світ у долонях дитини» 1.06.2021 Бібліотека-філія № 4 Виставка «Дитинства чисте джерело», рухливі ігри, вікторини 1.06.2021 Бібліотека-філія № 5 Розважально-ігрове шоу «Вітаємо літо!» 1.06.2021 Бібліотека-філія № 6 Фотоквест у стилі селфі «Маємо право на відпочинок» 1.06.2021 Бібліотека-філія № 7 Бібліостихія «На сонячній галявині – нам круто і цікаво» 1.06.2021 12:00 Бібліотека-філія № 8 Дитячий ранок «Свято надій і сподівань» 1.06.2021 11:00 Бібліотека-філія № 10 Ігри та вікторини «Свято дитинства» 1.06.2021 14:00 Бібліотека-філія № 11 Віртуальний інформкоктейль «Дитинства чисте джерело» 1.06.2021 Бібліотека-філія № 14 Дизайн-галерея на асфальті «Свято дитинства» 1.06.2021 Бібліотека-філія № 15 Виставка творчих робіт учнів дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка (керівник Катерина БОРИКА) «Територія щасливого дитинства» 1–14.06.2021 Центральна міська бібліотека ім. Т. Г Шевченка Вулична акція «Діти – святкують Свято» 1.06.2021 Бібліотека-філія № 16 Святкові заходи: Локація 1. Палатка ГУНП. Локація 2. Оркестр ГУНП. Локація 3. Дитячі малюнки (на асфальті та папері) та інші конкурси. Вручення сувенірів. Локація 3. Кінологи з собаками. Локація 4. Ювенальна, кіберполіція, кадровий підрозділ (поширення інформаційних листівок, профорієнтаційна робота). Локація 5. Вибухотехника. Локація 5. УДСУНС. Демонстрація надання першої медичної допомоги. Локація 6. УПП в Сумській області. Локація 7. УПО в Сумській області. Локація 8. «Динамо» 1.06.2021 16:00 Театральна площа Майстер-класи «Приготування холодних напоїв, коктейлів», «Приготування десертів: трайфл» 01.06.2021 Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Ю. Липи, 72 Майстер-клас лідерства 1.06.2021 Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Ю. Липи, 72 Тренінг «Випробуй себе в безпеці» 1.06.2021 Міський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, вул. Ю. Липи, 72 Запуски повітряних зміїв 1.06.2021 14:00 Стадіон ЗОШ № 26 Екскурсія до колективної радіостанції 1.06.2021 10:00– 12:00 ДЮК «Горизонт» Знайомство зі спортивною радіопеленгацією «Моє перше полювання» 1.06.2021 10:00– 12:00 ДЮК «Горизонт» Майстер-класи «Соняшник – квітка сонця» (малювання, оригамі, робота з фетром) 1.06.2021 13:00 ССШ № 7 Показові заїзди картингів 1.06.2021 15:00 ДЮК «Мрія» Майстер-клас «Сонях – квітка сонця» (паперопластика, графічний дизайн, фоаміран) 1.06.2021 13:00 Велико-чернеччинський ЗЗСО Показові запуски авіамоделей. Повітряний бій 1.06.2021 15:00 Стадіон ССШ № 17 Ігротусовка на подвір’ї «Сяйте усмішки сонцем зігріті. Миру і щастя всім дітям на світі» 1.06.2021 14.00– 15.00 Центр науково-технічної творчості молоді Конкурс малюнку на асфальті «Барви дитинства» 1.06.2021 14:30 Центр науково-технічної творчості молоді Майстер-клас «Сонях – квітка сонця» (паперопластика, оригамі, аплікація) 1.06.2021 12:00 Центр науково-технічної творчості молоді Фейс-арт «Даруєм посмішку дитячу» 1.06.2021 14:00 Центр науково-технічної творчості молоді Шаховий міні-турнір 1.06.2021 16:00 Центр науково-технічної творчості молоді Екскурсія до музею техніки 1.06.2021 13.00– 14:00 Центр науково-технічної творчості молоді Онлайн вікторина «Казковий батл» 1.06.2021 Сайт Центру науково-технічної творчості молоді і сторінка закладу в Facebook Онлайн-челендж «Світлішає на світі, коли радіють діти» 1.06.2021 Сайт Центру науково-технічної творчості молоді і сторінка у Facebook Концертно-ігрова програма «В небі сонечко сміється» 1.06.2021 16:00 сквер ім. Т. Шевченка Оголошення результатів квесту «Ми можемо!», перегляд робіт «Креативне фото», сюрпризний момент 1.06.2021 16:00 сквер ім. Т. Шевченка Квестова командна програма «Ми можемо!». Робота 8 локацій: - спортивна; - туристична; - краєзнавча; - мальовнича; - фотополювання; - влучні стрільці; - креативне рукоділля; - співоча. 1.06.2021 16:00 сквер ім. Т. Шевченка Робота додаткових локацій: - виставка робіт юних майстрів; - турнір «Швидкі шахи»; - показові виступи вихованців гуртка «козацького двобою»; - сюрпризи для малюків «Дотик янгола»; - фотозона. 1.06.2021 16:00 сквер ім. Т. Шевченка Флешмоб учасників свята «Літо зустрічай!» 1.06.2021 16:00 сквер ім. Т. Шевченка Музичне вітання від Сумського оркестру Головного управління Національної поліції в Сумській області «Дзвенить оркестрів мідь» 1.06.2021 16:00 сквер ім. Т. Шевченка Майстер-клас з паперопластики «Посмішка літа» 1.06.2021 10:00–12:00 Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Інтерактивний майданчик «Жива планета» 1.06.2021 10:00–12:00 Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Майстер-клас із паперопластики «Голуб миру» 1.06.2021 10:00–12:00 Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Інтерактивний майданчик «Цікавий світ рослин» 1.06.2021 10:00–12:00 Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Майстер-клас із паперопластики «Долонька дружби» 1.06.2021 10:00–12:00 Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Інтерактивний майданчик «Аквасвіт» 1.06.2021 10:00–12:00 Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Майстер-клас із виготовлення поробок з природнього матеріалу. 5.06.2021 14:00 Бібліотека-філія № 17 Розважальна програма до Дня Захисту дітей. Засідання клубу «Країна друзів» 6.06.2021 13:00 Бібліотека-філія №17 Мистецький проєкт «Нові імена – Майбутнє Є!» 8.06.2021 17:30 Сумська обласна філармонія