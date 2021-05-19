На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 27 мая в 11:13 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Полевая в с. Великая Рыбица, что на Краснопольщине.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 34-го государственного пожарно-спасательного поста.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огнем охвачено стены на площади до 6 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома.

В 11:20 возгорание локализовали, а в 11:25 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Великая Рыбица, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.