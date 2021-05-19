В отделение полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции поступило сообщение от 22-летней местной жительницы. Девушке позвонил неизвестный мужчина и под предлогом покупки мобильного телефона, который накануне заявительница выставила на продажу на одном из интернет-сайтов, узнал конфиденциальную информацию потерпевшей и завладел деньгами с банковской карты в сумме 53 000 гривен.
Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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