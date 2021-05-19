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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:08101

Глуховчанка потеряла 53 тыс. грн, продавая мобилку

Жертвой мошенников стала жительница города Глухов. Она предоставила конфиденциальную информацию относительно своего банковского счета и в результате потеряла средства на сумму 53 000 гривен.

В отделение полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции поступило сообщение от 22-летней местной жительницы. Девушке позвонил неизвестный мужчина и под предлогом покупки мобильного телефона, который накануне заявительница выставила на продажу на одном из интернет-сайтов, узнал конфиденциальную информацию потерпевшей и завладел деньгами с банковской карты в сумме 53 000 гривен.

Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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