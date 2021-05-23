У Сумах проведуть акцію на підтримку тяжко хворої доньки рятувальника До Міжнародного дня захисту дітей рятувальники України об'єднали свої зусилля, аби допомогти колезі з Кривого Рогу - саперу групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Олексію Шевчику, в якого тяжко хвора дитина.

На рятівний укол, що допоможе маленькій Алісі Шевчик подолати страшний діагноз: спінально м'язову атрофію 1 типу, необхідно зібрати більше 2 млн. доларів.

Шановні жителі та гості м. Суми, приходьте о 10:00 29 травня до дитячого парку "Казка" та підтримайте Алісу Шевчик! На вас чекатимуть захоплююче знайомство зі Сужбою порятунку, а також багато корисної та пізнавальної інформації!

Якщо ви маєте бажання та можливість підтримати маленьку Алісу Шевчик, чий батько щодня ризикує власним життям, рятуючи інших, долучайтесь до збору коштів.

Кошти можна перерахувати за реквізитами: https://taplink.cc/save.little.alice

ПриватБанк - 4149 4391 0232 9996

(Шевчик Галина Вікторівна)

Monobank - 5375 4141 0823 2736

(Шевчик Галина Вікторівна)

ПУМБ - 4314 1401 0266 0575

UA983348510000026204112937992

(Шевчик Галина Вікторівна)

Укрсиббанк - 5354 3230 9182 2533

UA933510050000026209808889427

(Шевчик Олексій Юрійович)

Сторінка допомоги Алісі в Instagram: https://www.instagram.com/save.little.alice/

Головне управління ДСНС України у Сумській області