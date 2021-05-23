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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00226

У Сумах відбудеться свято «Майбутнє творити молодим»

1 червня 2021 року в м.Суми відбудеться обласне свято «Майбутнє творити молодим», присвячене Міжнародному дню захисту дітей.

Організатори заходу: Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, комунальний заклад Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

У заході беруть участь вихованці, педагоги закладів позашкільної освіти області, переможці обласних та всеукраїнських заходів за напрямами позашкільної освіти.

Програмою свята передбачено роботу дитячих творчих локацій: подорож-гра «Від роду до роду» (за матеріалами виставки дитячих робіт «Подарунок ДОНОРУ»); екоактивність «Країна Юннатія: від А до Я»; інтерактивна виставка дерев-родоводів «Дитинство моє барвінкове»;пленер «Музика і краса»; пошуково-дослідницький квест «STEM APP». Ці заходи відбудуться на базі Конгрес-центру Сумського державного університету, початок о 10.00.

У межах свята відбудеться обласний конкурс юних бандуристів «Відчуй бандуру у своєму серці» (сквер СумДУ), учнівська конференція «МАН: історія мого успіху» (Конгрес-центр, ауд. 118, початок об 11 годині).

Юні краєзнавці візьмуть участь у квесті «Місто Суми через гомін століть» (вул. Соборна, Театральна площа, пров. Академічний; старт - вул. Петропавлівська, 59, навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», 3 корпус, початок о 10.00).

Також в обласній філармонії о 12 годині відбудеться свято «Дитинство. Позашкілля. Ми».

Педагоги закладів позашкільної освіти працюватимуть за програмою педагогічного кластеру «Працювати, випереджаючи час» та методичного хабу «Новації. Досягнення. Успіх», матимуть можливість переглянути  виставку постерних презентацій діяльності закладів позашкільної освіти         (обласні філармонія, початок о 10.30).

Спорт Анонс День защиты детей
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