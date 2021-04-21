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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской водоканал шантажирует прокуратуру отключением очистных сооружений

На сайте КП «Горводоканал» опубликована новость «Давление прокуратуры продолжается: новое уголовное производство, очередная выемка документов. Часть 3».

«В среду, 26 мая, в канцелярию предприятия поступило очередное определение. Судья Катрич А.Н., которая отстранила директора водоканала от должности, удовлетворила ходатайство следователя об очередном доступе к вещам и документам в рамках нового уголовного производства. На этот раз следователи видят факт совершения работниками КП «Горводоканал» уголовного преступления из-за служебной халатности. В частности, якобы из-за ненадлежащего выполнения специалистами водоканала служебных обязанностей был осуществлен сброс сточных вод в р. Псел с превышением нормативов ПДС по нитритам. Основанием для досудебного расследования стали результаты плановой проверки Госэкоинспекции в период с 3 по 14 июня 2019 года.

Следует отметить, что персонал не только строго придерживается технологического процесса, а уже несколько лет подряд проводит научно-исследовательскую работу по совершенствованию традиционных методов очистки.

Сегодня сумской водоканал - единственное предприятие в Украине, которое имеет патент на новоизобретенный способ очистки сточных вод, который позволяет без дорогостоящих реагентов и оборудования осуществлять очистку от биогенных элементов. И в то время, когда работники из других водоканалов приезжают в Сумы перенять опыт, профессиональных специалистов КП «Горводоканал» правоохранители обвиняют в служебной халатности.

Кроме того, при обеззараживании сточных вод предприятие начало использование гипохлорита натрия. Его применение не только защищает здоровье работников, но и позволило очистным сооружениям КП «Горводоканал» выйти из перечня потенциально опасных объектов Сумской области.

Самое главное, что КП «Горводоканал» удалось достичь договоренностей с представителями НЕФКО о выделении 2 млн евро для выполнения частичной реконструкции канализационных очистных сооружений города Сумы. Однако количество уголовных производств и отстранения директора, к сожалению, может негативно сказаться на сотрудничестве с международными партнерами и Сумам может быть отказано в финансировании.

Городские очистные сооружения существенно изношены, в течение всего времени (с 1968 года) их эксплуатации не было совершено ни одного комплексного капитального ремонта. Советская традиционная технология и устаревшее оборудование уже давно не способны эффективно очищать такую концентрацию загрязнений, которая сегодня поступает на очистные сооружения от города. По этому поводу предприятием неоднократно направлялись письма владельцу - Сумскому городскому совету, другим государственным полномочным органам, профильным организациям. Однако финансирование мероприятий в таких объемах в городском бюджете не предусмотрено, а в тарифах предприятия средств на реконструкцию очистных также нет.

КП «Горводоканал» остается «заложником» ситуации, как и другие водоканалы Украины.

Следует усматривать, что уголовные производства, многочисленные проверки и штрафы, которые наносят ущерб, только ухудшают ситуацию, ведь для решения проблемного вопроса нужны инвестиции. И пока прокуратура обвиняет работников в служебной халатности, отстраняет руководителя, инициирует новые подозрения и выемки документов, единственным выходом для водоканала остается остановить работу очистных сооружений до момента их реконструкции», - говорится в сообщении.

Общество КП «Горводоканал» Очистные сооружения
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