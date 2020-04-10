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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:20662

«Сумытеплоэнерго» анонсировало отключение горячей воды

ООО «Сумытеплоэнерго» продолжает проводить гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением.

В связи с испытаниями на магистралях № 4 и № 8, будет прекращено горячее водоснабжение:

- с 08.06.2021 по 18.06.2021 на четвертом участке магистрали № 4 и магистрали № 8 в районе улиц Первомайская, Засумская, Садовая, Люблинская, Ярослава Мудрого;

- с 22.06.2021 по 30.06.2021 на магистрали № 4 в районе улиц Герасима Кондратьева, Покровской, Шишкаревская.

При возникновении аварийных ситуаций на внешних тепловых сетях просим сообщать аварийно-эксплуатационную диспетчерскую службу ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам 78-78-00, 78-78-01 (круглосуточно).

Общество Отключение горячей воды
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