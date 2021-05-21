На Сумщине нелегального лесоруба подозревают еще и в убийстве Шосткинской окружной прокуратурой 28 мая сообщено о подозрении трем мужчинам, которые незаконно срубили 62 дерева (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, трое местных жителей по предварительному сговору в прибрежной защитной полосе реки Ивотка в марте 2021 года без соответствующего разрешения незаконно срубили 62 дерева породы «ольха». Согласно заключению экспертизы, противоправными действиями подозреваемых причинен ущерб окружающей среде на сумму почти 400 тыс. грн.

К перевозке незаконно срубленных деревьев мужчины привлекали еще одного местного жителя. Когда его остановили сотрудники полиции, мужчина дал показания правоохранителям, указав, кто именно его нанял для перевозки древесины. Уже 27 марта 2021 года подозреваемые вывезли этого человека за город, чтобы убедить не сотрудничать с правоохранителями. Во время общения один из них достал из багажника авто топор, которым трижды ударил потерпевшего. 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе. Только через месяц правоохранителям удалось установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить лиц, причастных к преступлению.

Поэтому, кроме незаконного поруба леса, один из них будет отвечать еще и за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины), двум другим инкриминируется сокрытие преступления (ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Противоправную деятельность разоблачили работники Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.