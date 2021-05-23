В Сумах за убийство пенсионера дали 7 лет

Сумской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 61-летнего мужчины, который лишил жизни знакомого.
По данным следствия, это произошло в с. Юнаковка Сумского района 29 августа 2020 года. За денежное вознаграждение обвиняемый помогал односельчанам копать картошку. Находясь в их доме, у мужчины возник конфликт с хозяином, во время которого он избил потерпевшего, а затем еще и душил его. От полученных травм 77-летний потерпевший скончался в больнице через несколько дней.
В суде обвиняемый вину свою отрицал, утверждал, что он лишь трижды легонько ударил мужчину, а затем ушел из дома. Однако по результатам собранных доказательств решением суда от 26 мая 2021 обвиняемый признан виновным в нанесении смертельных повреждений потерпевшему и приговорена к 7 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины).
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