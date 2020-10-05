В Сумах задержали грабителя при помощи спецназа (фото) Сумские правоохранители разоблачили мужчину в совершении двух грабежей на территории города Сумы.

В течение текущего месяца в полицию поступило два сообщения о грабежах. В первом случае у двух пенсионеров, вблизи реки Псел, неизвестный гражданин, применив насилие, открыто завладел металлоискателем, мобильным телефоном и золотыми изделиями, а в другом - похитил у 11-летнего мальчика велосипед.

Проведя ряд розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска и отдела криминальной полиции Сумского районного управления полиции с участием сотрудников отдела уголовного анализа и других уголовных подразделений полиции установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 44-летний местный житель, который уже неоднократно был осужден за совершение корыстных преступлений.

Получив решение суда на проведение обыска по месту нахождения мужчины, правоохранители при силовой поддержке роты полиции особого назначения, начали переговоры со злоумышленником, который в свою очередь не спешил сдаваться полицейским. Некоторое время работники полиции вели переговоры через балкон, но впоследствии все же попали в квартиру злоумышленника. Вместе с ним находился еще один гражданин, который, как оказалось, находится в розыске.

Мужчины, оказавшись лицом к лицу с правоохранителями, уже не вели себя так нагло и приняли решение подчиниться требованиям полицейских.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.