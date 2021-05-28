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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:561234

На Сумщине 98 новых случаев заболевания коронавирусом: 4 летальных (подробности)

По состоянию на 28 мая в Сумской области 76 708 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 98 человек (Белопольский район - 1, Глухов - 1, Конотоп – 21, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 4, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 1, Ромны - 4, Роменский район - 2, Середина-Будский район - 1, Сумы - 41, Сумской район - 4, Шостка - 7, Шосткинский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1288 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Сумы - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 73 213 человек, из них за минувшие сутки - 195 (Белопольский район - 5, Бурынский район – 28, Великописаревский район - 2, Глухов – 18, Глуховский район - 6, Конотоп - 35, Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 4, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 2, Середина-Будский район - 1, Сумы - 59, Сумской район - 7, Шостка - 14, Ямпольский район - 4).

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Общество Коронавирус
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