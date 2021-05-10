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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанин вошел в исполком АФУ

Президент Ассоциации футзала Сумщины Евгений Петраков стал членом исполнительного комитета Ассоциации футзала Украины.

26 мая на НСК «Олимпийский» прошла восьмая отчетно-выборная конференция Ассоциации футзала Украины.

В начале мероприятия было официально принято в состав АФУ трех новых членов: Ассоциацию футзала Тернопольской области, Николаевскую областную ассоциацию футзала и Кировоградскую областную ассоциацию футзала.

После отчетов ревизионной комиссии и президента АФУ за деятельность в 2017-2021 годах был поставлен вопрос об избрании нового президента Ассоциации футзала Украины. На эту должность был переизбран Сергей Владыко.

Вице-президентами АФУ стали Владимир Грымайло, Андрей Новиков и Андрей Ямковый.

Также был избран новые составы Исполнительного комитета (состав: президент и вице-президенты АФУ, Мирослав Хомяк, Виктор Андрухив, Валентин Вакула, Сергей Кравцов, Виктор Дердо, Виталий Скарлат, Виталий Манько, Евгений Петраков, Юрий Гончаров, Алексей Левченко, Владимир Жила), дисциплинарного комитета (состав: Игорь Шишка, Марина Кирилюк, Андрей Иванович, Богдан Мельник, Сергей Голоскоков) и ревизионной комиссии АФУ (состав: Евгения Слесаренко, Константин Власенко, Юрий Кравченко), сообщает пресс-служба АФУ.

Спорт Евгений Петраков Футзал
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