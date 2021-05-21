В Сумах играли «Будущие звезды»

В турнире на футбольных полях ФЦ «Барса» приняли участие восемь команд, разбитых на первом этапе на две группы.
Группа «А»
ФЦ «Барса-1» (Сумы) 5:0 ДФК «Динамо» (Белополье)
«Ворскла-2» (Полтава) 4:0 «Искра» (Недригайлов)
«Барса-1» 8: 0 «Ворскла-2»
«Искра» 1:10 ДФК «Динамо»
«Барса-1» 6: 1 «Искра»
ДФК «Динамо» 4: 0 «Ворскла-2»
1. «Барса-1» - 9 очков
2. ДФК «Динамо» - 6
3. «Ворскла-2» - 3
4. «Искра» - 0
Группа «Б»
«Ворскла-1» (Полтава) 3:1 «Мастер мяча» (Харьков)
ФЦ «Барса-2» (Сумы) 5:3 КДЮСШ «Сумы» (Сумы)
«Барса-2» 0:10 «Ворскла-1»
«Мастер мяча» 5:3 КДЮСШ «Сумы»
«Ворскла-1» 8:0 КДЮСШ «Сумы»
«Барса-2» 0:8 «Мастер мяча»
1. «Ворскла-1» - 9 очков
2. «Мастер мяча» - 6
3. «Барса-2» - 3
4. КДЮСШ «Сумы» - 0
Пятое-восьмое места
«Ворскла-2» (Полтава) 4:2 КДЮСШ «Сумы» (Сумы)
«Искра» -: + «Барса-2»
«Искра» 0:4 КДЮСШ «Сумы»
«Барса-2» 5:2 «Ворскла-2»
Первое четвертое места
«Барса-1» (Сумы) 3:0 «Мастер мяча» (Харьков)
ДФК «Динамо» (Белополье) 3:8 «Ворскла-1» (Полтава)
ДФК «Динамо» 1:2 «Мастер мяча»
«Барса-1» 3:1 «Ворскла-1»
Итоги турнира:
1. «Барса-1» (Сумы)
2. «Ворскла-1» (Полтава)
3. «Мастер мяча» (Харьков)
4. ДФК «Динамо» (Белополье)
5. «Барса-2» (Сумы)
6. «Ворскла-2» (Полтава)
7. КДЮСШ «Сумы» (Сумы)
8. «Искра» (Недригайлов)
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