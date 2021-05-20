В Сумах на футбольном поле встретились студенты

Турнир стартовал 27 мая на поле футбольного центра «Барса». Участие в нем приняли представители четырех вузов из Сум, Полтавы и Киева.
Полуфиналы:
СумГПУ им. А.С. Макаренко (Сумы) 4:1 ПНТУ (Полтава)
СумГУ (Сумы) 1:2 Киевский университет им. Бориса Гринченко (Киев)
Сегодня киевляне и сумские «педагоги» в 13:00 встретятся в финале.
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