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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:30237

В Сумах на футбольном поле встретились студенты

В Сумах проходят зональные отборочные соревнования чемпионата Украины среди команд высших учебных заведений.

Турнир стартовал 27 мая на поле футбольного центра «Барса». Участие в нем приняли представители четырех вузов из Сум, Полтавы и Киева.

Полуфиналы:

СумГПУ им. А.С. Макаренко (Сумы) 4:1 ПНТУ (Полтава)

СумГУ (Сумы) 1:2 Киевский университет им. Бориса Гринченко (Киев)

Сегодня киевляне и сумские «педагоги» в 13:00 встретятся в финале.

Спорт Футбол
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