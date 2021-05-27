В Сумах в аварию попал учебный автомобиль

Столкнулись ЗАЗ-Daewoo и Volkswagen Passat. Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
Автопроисшествие произошло утром 27 мая на перекрестке улиц Перекопская и Петропавловская....
Происшествие произошло 26 мая вечером на автодороге в селе Богданка на Шосткинщине....
Полицейские расследуют причины дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировался мотоциклист....
ДТП с участием трех транспортных средств произошло на улице Харьковской....
ДТП произошло 24 мая около 16.00 в пер.Терезова....