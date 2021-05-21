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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:39152

На Сумщине громаде вернули водопровод стоимостью 67,6 млн грн

По иску Шосткинской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области от 26 мая 2021 года договор признан недействительным, и громаде общине возвращено недвижимое имущество стоимостью 67,6 млн грн.

Прокуратурой установлено, что 29 декабря 2020 года поселковым советом заключен договор, согласно которому обслуживающему кооперативу передано в безвозмездное пользование коммунальное имущество, а именно - сельские водопроводы 14 населенных пунктов, в том числе 26 водонапорных башен, 26 артезианских скважин и 89381 м сетей водопровода. Однако, в соответствии с требованиями действующего законодательства, государственное или коммунальное имущество запрещается передавать в безвозмездное пользование, оно может находиться в пользовании других лиц только на условиях аренды. Более того, поселковый совет передал водопровод кооператива без обязательного проведения конкурса.

Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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