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Василь Хома: «Велике Будівництво» Зеленського на Сумщині: ще більше якісних доріг та розбудова медичної інфраструктури сучасного європейського рівня»

Цього, 2021 року, нові проекти об’єднують всю Україну у єдине Велике Будівництво. Для Сумської області це 10 проектів у рамках президентської програми. Обсяг фінансування з державного бюджету понад 103 млн гривень. Це 2 школи, 2 садочки, 3 стадіони і 3 медичні заклади.

Станом на сьогодні для реалізації зазначених проектів із державного бюджету фактично надійшло майже 36 млн гривень або 35% від суми, передбаченої на рік. Для співфінансування зазначених проектів з місцевих бюджетів передбачено майже 28 млн гривень, з яких уже використано 9,4млн грн або 34%.

У рамках програми «Велике будівництво» в області закінчується ремонт приймальних відділень 7 ЦРЛ. Це лікарні в Конотопі, Шостці, Охтирці, Глухові, Ромнах, відділення в Сумській центральній міській лікарні та створення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги у Сумській обласній клінічній лікарні.

На цьому тижні голова Сумської ОДА Василь Хома проінспектував приймальне відділення Сумської міської центральної клінічної лікарні, яке невдовзі планується  ввести в  експлуатацію.

«Загальна вартість робіт із проведення капітального ремонту відділення Сумської центральної міської клінічної лікарні складає понад 7 млн грн. Це кошти державного та місцевого бюджету. Також держава взяла на себе постачання обладнання в це відділення, а саме комп’ютерного томографа, ангіографа та апарата МРТ, – розповідає Василь Хома. – У відділенні буде встановлено якісне сучасне обладнання, щоб людина, яка потрапляє у лікарню, отримала швидку та якісну діагностику.

Нове відділення у Сумській міській центральній клінічній лікарні – це лише частина масштабної розбудови медичної інфраструктури європейського рівня, яка проходить по всій країні. І я впевнений в тому, що приймальні відділення, які сьогодні будуються на Сумщині й по всій Україні, рятуватимуть життя людей»

Також програма Президента об’єднує Україну якісними дорогами європейського рівня. Ремонтуються як державні дороги, так і місцеві та комунальні.

На фінансування ремонту державних доріг у 2021 році в Сумській області було виділено коштів в сумі майже 1,5 млрд грн.За оперативними даними, станом на сьогодні виконано робіт на суму  918,8 млн гривень, що складає 62 % від виділених з бюджету коштів.

За рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, капітальний поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення у Сумській області на 2021 рік було виділено коштів субвенції з державного бюджету в сумі 707,9 млн гривень та залишок не використаних коштів у 2020 році в сумі 18,8 млн гривень.

«Буквально вчора я проінспектував хід проведення ремонту дороги загального користування місцевого значення О191512 Суми – Старе Село, – продовжує Василь Хома. – Ремонт здійснюється на суму 34,9 млн гривень з протяжністю ділянки ремонту 5,1 кілометра. Наразі вже виконано 80% обсягів робіт з ремонту дороги. Виконуються роботи з облаштування узбіч. Ремонт має бути завершений до 1 липня».

Отже, і будівництво нових доріг, і нові приймальні відділення по всій області – це частина реалізації масштабної розбудови країни, яка проходить за дорученням Президента Зеленського по всій країні.

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Экономика
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