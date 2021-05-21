Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:08130

У Сумах взято під варту чоловіка, який, погрожуючи продавцю ножем, викрав мобільний телефон

За клопотанням Окружної прокуратури міста Суми рішенням суду 26 травня 2021 року 43-річному підозрюваному в розбійному нападі на продавця магазину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 24 травня 2021 року в м. Суми. У торговому центрі чоловік підійшов до продавця та попросив показати мобільний телефон. Після чого, погрожуючи продавцю ножем, забрав мобільний телефон та вийшов із торгового центру. Однак вже за декілька хвилин його затримали співробітники поліції.
Як з’ясувалось, затриманий 30 квітня 2021 року погрожував вбивством продавцям пекарні, які зробили йому зауваження через відсутність маски. Це обурило чоловіка, він дістав ніж та почав розмахувати ним перед потерпілими.
Відтак чоловік відповідатиме не лише за розбійний напад (ч. 1 ст. 187 КК України), а й за погрози вбивством (ч. 1 ст. 129 КК України). За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.
 
 
Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 76 610 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:24
На Сумщине оппозиция получила контролирующую функцию в областном совете
Вчера 16:33
29 травня – мистецький проєкт «Ніч Музеїв» – 2021» (програма)
Вчера 08:30
У Сумах взято під варту чоловіка, який, погрожуючи продавцю ножем, викрав мобільний телефон
Сегодня 16:08
На Сумщині громадська організація під час карантину доставляє ліки людям, які мають ВІЛ
Сегодня 15:40
На Сумщине агрофирма предлагает 100 тысяч за помощь в поиске злоумышленников
Сегодня 15:25
Сумские депутаты наложили мораторий на выделение земель сельскохозяйственного назначения
Сегодня 15:00
В Сумах выявлено бешенство кота
Сегодня 14:29
Майбутній музей гетьманів Скоропадських на Сумщині поповнився новими експонатами
Сегодня 14:05
Ахтырская больница получила новую компьютерную технику
Сегодня 13:22
Сумчанин показал загрязнение Псла фекалиями (видео)
Сегодня 13:14
В Сумах провели чемпионат города по баскетболу
Сегодня 13:01
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Зоряний рубіж (Едвард Дрейк, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.45; 16.20
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Вигнання (Крістофер Сміт, 2020)
Кино Планета Кіно
14.50; 21.30
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Сем: Пісочний Ельф (Енді ДеЕммоні, 2020)
Кино Планета Кіно
11.50; 15.30; 17.45
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Круелла (Крейг Гіллеспі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
18.00
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Тихе місце 2 (Джон Красінскі, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25; 20.25
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.10
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.