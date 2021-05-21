У Сумах взято під варту чоловіка, який, погрожуючи продавцю ножем, викрав мобільний телефон За клопотанням Окружної прокуратури міста Суми рішенням суду 26 травня 2021 року 43-річному підозрюваному в розбійному нападі на продавця магазину обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Мова йде про подію, що сталась 24 травня 2021 року в м. Суми. У торговому центрі чоловік підійшов до продавця та попросив показати мобільний телефон. Після чого, погрожуючи продавцю ножем, забрав мобільний телефон та вийшов із торгового центру. Однак вже за декілька хвилин його затримали співробітники поліції.

Як з’ясувалось, затриманий 30 квітня 2021 року погрожував вбивством продавцям пекарні, які зробили йому зауваження через відсутність маски. Це обурило чоловіка, він дістав ніж та почав розмахувати ним перед потерпілими.

Відтак чоловік відповідатиме не лише за розбійний напад (ч. 1 ст. 187 КК України), а й за погрози вбивством (ч. 1 ст. 129 КК України). За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.