На Сумщине агрофирма предлагает 100 тысяч за помощь в поиске злоумышленников В селе Мазевка Путивльского района Сумщины злоумышленники вывезли со склада предприятия около 4 тонн средств защиты растений.

Группа Агротрейд, к которой относится сельскохозяйственное предприятие "Мир-12" предлагает вознаграждение за предоставление информации по данному событию.

Об этом сообщается на публичной странице Agrotrade Group в Фейсбуке.

«Остановим преступников вместе.

На нашем предприятии ООО "Мир-12" группа вооруженных лиц по предварительному сговору похитили около 4 тонн средств защиты растений.

Группа Агротрейд предлагает вознаграждение в 100 000 гривен за информацию о злоумышленниках.

В ночь с 25 на 26 мая в с. Мазевка Путивльского района Сумской области на складах агропромышленного предприятия ООО "Мир-12" (Группа Агротрейд) группа неизвестных по предварительному сговору разбили кирпичную стену с тыльной стороны состава и похитили около 4 тонн средств защиты растений.

Злоумышленники выбили стену размером 80 на 80 см в задней стене складского помещения и через нее вынесли канистры со средствами защиты растений. Камеры наблюдения были направлены на главный вход в помещение. С места происшествия полицией изъято следы обуви, ткани и следует транспортного средства, которым, вероятно, были вывезены канистры.

В Путивльском районе действует целая группировка вооруженных злоумышленников. Сегодня они выламывают стены, а затем будут резать головы охранникам. Еще неизвестно, остался бы охранник живым, если бы он застал злоумышленников с поличным. Также большой вопрос: а кто покупает эту украденную сырье? Вероятно, речь идет о введении целой схемы поставки-сбыта краденого сырья. Это не частный случай, а проблема, которая имеет все признаки системного.

Для сообщения любой информации, которая может быть полезна в расследовании данного инцидента Группа Агротрейд установила вознаграждение в размере 100 000 гривен. Просим обращаться по телефону на горячую линию 0 (800) 30-10-70».