В Сумах выявлено бешенство кота

В соответствии с отчетом о результатах исследования биологического материала № 001273 испытательной лаборатории Сумской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей бешенство подтверждено у кота. В неблагополучном пункте проводятся оздоровительные мероприятия.
К сведению: это второй случай бешенства животных по Сумской области с начала 2021 года.
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