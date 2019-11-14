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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:29497

В Сумах выявлено бешенство кота

Случай зарегистрирован в с. Стецьковка Сумской ОТГ.

В соответствии с отчетом о результатах исследования биологического материала № 001273 испытательной лаборатории Сумской областной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей бешенство подтверждено у кота. В неблагополучном пункте проводятся оздоровительные мероприятия.

К сведению: это второй случай бешенства животных по Сумской области с начала 2021 года.

Общество Бешенство
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