Творчу та активну молодь Сумщини запрошують взяти участь у всеукраїнському конкурсі Якщо ви активні й амбітні, молоді та креативні, цікавитеся питаннями функціонування державного управління, якщо маєте ідеї і пропозиції для удосконалення державної політики у різних сферах – запрошуємо до участі у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт серед молоді 2021, присвяченому Дню державної служби

Національним агентством України з питань державної служби та Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу оголошено старт Всеукраїнського конкурсу творчих робіт серед молоді 2021, присвячений Дню державної служби.

Прийом конкурсних робіт триває з 14 травня по 23 червня 2021 року за двома віковими категоріями: середня 15-18 років та старша 19-23 роки в номінаціях:

1) «Забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків».

2) «Децентралізація влади».

3) «Формування культури ведення діалогу на державній службі: кому і навіщо потрібно».

Для участі в конкурсі необхідно до 23 червня 2021 року подати заявку, оформлену за встановленим зразком, та конкурсну роботу на електронну адресу konkurs@center.gov.ua. Детальнішу інформацію можна знайти на офіційному вебсайті Всеукраїнського конкурсу творчих робіт серед молоді, http://vseukrainskyi-konkurs2020.mozello.com.

Оголошення переможців відбудеться 18 липня 2021 року в день святкування 10-ї річниці утворення Національного агентства України з питань державної служби.