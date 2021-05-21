На Сумщине сбили пешехода

О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщил 52-летний водитель автомобиля Geely, который и совершил наезд на пешехода. На указанное место немедленно была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Пострадавшим оказался 43-летний житель Шостки, который в дальнейшем был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Правоохранители, в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полицейские расследуют причины дорожно-транспортного происшествия, в котором травмировался мотоциклист....
ДТП с участием трех транспортных средств произошло на улице Харьковской....
ДТП произошло 24 мая около 16.00 в пер.Терезова....
Сообщение о ДТП, которое произошла на улице Белопольское шоссе, патрульные получили 22 мая, около 21.30....
Экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Гагарина....