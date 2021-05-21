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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:36343

На Сумщине сбили пешехода

Происшествие произошло 26 мая вечером на автодороге в селе Богданка на Шосткинщине.

О дорожно-транспортном происшествии в полицию сообщил 52-летний водитель автомобиля Geely, который и совершил наезд на пешехода. На указанное место немедленно была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Пострадавшим оказался 43-летний житель Шостки, который в дальнейшем был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители, в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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