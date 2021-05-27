На Сумщине уже 2558 человек привилось от коронавируса двумя дозами вакцины Всего 32446 жителей области уже получили прививки против COVID-19.

Из числа вакцинированных - 2558 пациентов привилось двумя дозами. Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета.

По ее словам, по состоянию на 27 мая в области сделано 32446 прививок. За вчерашний день проведения 157 прививок.

Из общего числа привитых вакциной Covishield привилось 14646 жителей Сумщины.

Вакциной Comirnaty (Pfizer) всего провели 4278 прививок, в том числе: 2373 пациент - первой дозой, 1905 пациентов - второй дозой. Прививки этой вакциной не проводилось в связи с тем, что срок для введения второй дозы не пришел.

Вакциной AstraZeneca проведения 10520 прививок, в том числе двумя дозами - 219.

3002 прививки проведения вакциной Coronavac, привилось 2115 человека, в том числе 887 - двумя дозами.

В ближайшее время в область поступит вакцина Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

Вакцину из этой партии используют для вакцинации таких групп: работники сферы образования (дополнительная потребность), лица с первого и второго этапа, в частности медики (которые не прививались ранее); военнослужащие Вооруженных Сил Украины, сотрудники структур государственной безопасности; представителей иностранных дипломатических учреждений в Украине.