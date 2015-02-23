На Сумщине готовятся к особому периоду

26 мая начались совместные двухдневные тренировки местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Сумской области по организации мероприятий по эвакуации в случае вооруженных конфликтов.
Основной задачей тренировок стала проверка полноты и реальности планов гражданской защиты в особый период по организации и выполнению мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в период при проведении боевых действий, совершенствование знаний и практических навыков должностных лиц органов по эвакуации, а также проверка системы управления, связи и оповещения сил и средств органов по эвакуации, служб гражданской защиты и практическая отработка мероприятий по оповещения и эвакуации населения.
На первом этапе областная и Сумская районная комиссии по вопросам эвакуации отрабатывали принятия обоснованных решений на проведение мероприятий по эвакуации.
Второй, практический этап предусматривает развертывание сборных пунктов по эвакуации, отработку мероприятий по оповещению и эвакуации населения, обеспечению общественной безопасности и порядка в населенных пунктах, транспортного обеспечения.
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