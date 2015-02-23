На Сумщине готовятся к особому периоду На Сумщине начались учения по готовности системы гражданской защиты к действиям в особый период.

26 мая начались совместные двухдневные тренировки местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Сумской области по организации мероприятий по эвакуации в случае вооруженных конфликтов.

Основной задачей тренировок стала проверка полноты и реальности планов гражданской защиты в особый период по организации и выполнению мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в период при проведении боевых действий, совершенствование знаний и практических навыков должностных лиц органов по эвакуации, а также проверка системы управления, связи и оповещения сил и средств органов по эвакуации, служб гражданской защиты и практическая отработка мероприятий по оповещения и эвакуации населения.

На первом этапе областная и Сумская районная комиссии по вопросам эвакуации отрабатывали принятия обоснованных решений на проведение мероприятий по эвакуации.

Второй, практический этап предусматривает развертывание сборных пунктов по эвакуации, отработку мероприятий по оповещению и эвакуации населения, обеспечению общественной безопасности и порядка в населенных пунктах, транспортного обеспечения.