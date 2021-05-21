На Сумщині громадська організація під час карантину доставляє ліки людям, які мають ВІЛ У Сумській області триває проєкт, в рамках якого громадська організація “Клуб “Шанс” відправляє поштою препарати антиретровірусної терапії для людей, які живуть з ВІЛ.

Ліки надсилають майже щодня, а сама послуга є повністю безкоштовною для пацієнтів.

“Наша мета — підвищити доступність медичних послуг для людей з ВІЛ, які приймають АРТ і не можуть відвідувати медичні заклади у зв’язку з ризиком інфікування COVID-19 або за станом здоров’я. Ми надсилаємо їм препарати поштою за місцем проживання, таким чином — знижуємо можливість потенційного контакту з хворими на коронавірус, забезпечуємо безперервність лікування ВІЛ і підтримуємо прихильність до терапії у клієнтів”, — говорить Наталія Гапієнко, програмна директорка “Клуб “Шанс”.

Спочатку соціальний працівник “Клуб “Шанс” отримує препарати в лікаря-інфекціоніста відділення профілактики і боротьби за СНІДом КНП СОР “Обласний клінічний медичний центр соціально-небезпечних захворювань”. Потім передає їх Новою Поштою, Укрпоштою або доставляє на адресу клієнта — обирають найзручніший варіант. Під час доставки дотримується холодовий режим для медикаментів, а також конфіденційність посилки.

Кожному клієнту доставка АРТ здійснюється в залежності від схеми лікування та потреби. Загалом, комусь достатньо однієї доставки на три місяці, частині потрібно дві доставки, декому – три доставки.

У результаті проєкту планується зробити 440 доставок препаратів АРТ ВІЛ-позитивним клієнтам у Сумській області. Це забезпечить безперервність їх лікування в умовах епідемії Covid-19 до кінця липня 2021 року.

Діяльність здійснюється в рамках проєкту “Покращення доступу ЛЖВ до медичної допомоги в умовах епідемії COVID-19”, який реалізується за фінансової підтримки БО “100 Відсотків Життя” за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.