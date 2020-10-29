Сумские пограничники задержали россиянина-рецидивиста

Украинские пограничники остановили нарушителя, который незаконно пересек российско-украинскую границу неподалеку от села Грабовское Сумского района. Задержанный назвался гражданином РФ и заявил, что хочет постоянно проживать в Украине. Правда желания уважать украинские законы гражданин соседней страны не демонстрировал. Как выяснилось, он незаконно пересек границу сознательно. Свои действия с вкраплением нецензурной лексики аргументировал так:
«В 2018 году я также переходил незаконно границу. Меня задержали, и применили запрет въезда в Украину. А как же я могу не въехать, если я здесь родился, крестился, в армию отсюда ушел, и, в конце # ** в тюрьме 25 лет отсидел»...
В 2018 году его действительно уже задерживали за незаконное пересечение украинской границы. Правда, тогда он с собой имел паспорт гражданина РФ. Три года назад его привлекли к административной ответственности, после чего нарушителю запретили въезд в Украину на пять лет. Теперь нарушителю границы грозит административную ответственность и запрет въезда в Украину на 10 лет. Но есть вероятность остаться в Украине, правда - в тюрьме. Ведь по факту задержания пограничники направили в компетентные органы об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет за незаконное пересечение украинской границы лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины.
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