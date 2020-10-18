На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля

По словам владельца, во время движения он увидел пламя, вырывавшееся из-под капота. Водитель остановил транспортное средство, самостоятельно ликвидировать пожар имеющимся огнетушителем он не смог. Свидетели сообщили о происшествии спасателям.
На место происшествия направляли дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачено моторный отсек автомобиля. В 9:37 пожар был локализован и не допущено распространение огня в салон, в 9:41-ликвидирован.
Допустимая причина пожара - разгерметизация топливной системы.
Всего на тушение привлекалось 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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