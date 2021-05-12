В Сумах за убийство будут судить пенсионерку

Окружной прокуратурой города Сумы утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 66-летней женщины, которая убила сожителя. Событие произошло 6 марта 2021 года в г. Сумы в одной из квартир многоэтажки. Мужчина вернулся с работы домой в состоянии алкогольного опьянения. Его сожительницу это разозлило настолько, что она схватила табурет и нанесла им более 20 ударов по различным частям тела мужчины. После этого женщина пошла отдыхать. Утром обнаружила, что ее 59-летний сожитель умер.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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