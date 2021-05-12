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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:57234

Кому в Сумах отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 31 (замена коренных кранов горячей воды в квартире), ул. Заливная, 9 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Сергея Табалы, 30, ул. Зеленко, 10, пр-т. М. Лушпы, 10 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), пл. Горького, 5 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), ул. Супруна, 32/1 (ремонтные работы труб холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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