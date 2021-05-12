Кому в Сумах отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.
Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 31 (замена коренных кранов горячей воды в квартире), ул. Заливная, 9 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Сергея Табалы, 30, ул. Зеленко, 10, пр-т. М. Лушпы, 10 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), пл. Горького, 5 (замена коренных кранов холодной воды в квартире), ул. Супруна, 32/1 (ремонтные работы труб холодной и горячей воды в квартире).
Из-за порыва водопровода диаметром 200 мм по проспекту Михаила Лушпы, 7 в 16:45 прекращена подача воды в нескольких домов по...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....
Из-за установки самого высокого флагштока для национального флага Украины, инициатором которого был губернатор Сумщины Василий Хома, два учебных заведения в...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....