Померлому промисловцю та меценату з Сумщини пропонують присвоїти звання Героя України На сайті президента України подана петиція «Присвоїти Анатолію КОБЗАРЕНКУ звання Героя України посмертно за вклад у розвиток АПК».

Автор (ініціатор) петиції: Капустіна Катерина Анатоліївна.

Дата оприлюднення: 26 травня 2021.

«Ми, громадяни України, які підписалися під цією електронною петицією, просимо президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО присвоїти звання Герой України відомому аграрію та промисловцю Анатолію КОБЗАРЕНКУ посмертно.

За багато років відданої роботи Анатолій Кобзаренко зробив грандіозний внесок у розвиток виробництва спецтехніки та обладнання в Україні, економіку Сумщини та України в цілому, а також доклав багато зусиль для популяризації вітчизняної продукції як серед українських, так і закордонних аграріїв.

Анатолій Кобзаренко — засновник і керівник провідних машинобудівних компаній «Завод Кобзаренка» й «Кобзаренко Агро», «Компанії Кобзаренко» у Сумській області та Kobzarenko sp. z o.o. у Жлобниці (Польща).

Цей талановитий підприємець, професіонал своєї справи, новатор, ефективний і мудрий керівник зумів розробити унікальну конкурентну техніку для сільського господарства та вивести її на всеукраїнський і міжнародний ринок.

У перші роки Незалежності України в Анатолія Кобзаренка були всі можливості залишитися жити й працювати за кордоном. Але він повернувся на Батьківщину і в 1993 році створив своє власне підприємство, яке давало роботу десяткам, а згодом сотням місцевих мешканців.

Свою діяльність підприємець розпочав із виробництва тачок та візків для присадибного господарства. І вже за 28 років завод Анатолія Кобзаренка став одним із найпотужніших підприємств у Сумській області і лідером із виробництва тракторних причепів та напівпричепів в Україні.

«Завод Кобзаренка — це бренд, який уже добре знають та поважають в Україні та далеко за її межами!», — неодноразово говорив сам Анатолій Дмитрович.

Саме завдяки такому виробнику аграрії отримали унікальну можливість поповнювати технічний парк своїх підприємств величезною кількістю різноманітного обладнання високої якості за цілком адекватними цінами.

Нині завод виготовляє 20 видів причепів та напівпричепів, 9 видів перевантажувальних бункерів, 20 видів спеціалізованих цистерн для сільського й комунального господарства, різноманітні завантажувачі/розвантажувачі, шнеки, розкидачі міндобрив, зернопакувальне обладнання та багато іншого.

Щороку завод Анатолія Кобзаренка реалізує близько 1 700 одиниць причіпної техніки, виробленої в Липовій Долині та Ромнах на Сумщині.

Продукцію «Завод Кобзаренка» замовляють аграрії не лише в Україні, а і в багатьох країнах світу. Наразі підприємство Анатолія Кобзаренка створило потужну дилерську мережу в багатьох країнах і експортує свою техніку у 31 країну світу, зокрема, до країн ЄС, ОАЕ, ПАР, Австралії, Індії, Казахстану, Узбекистану та інших.

Щороку Анатолій Кобзаренко показував продукцію свого заводу на десятках спеціалізованих виставок в Україні та світі. Наприклад, лише протягом 2019 року «Завод Кобзаренка» взяв участь у 29 виставкових заходах по Україні та за кордоном. Представляли техніку під українським прапором у Франції, Німеччині, Словаччині, Румунії, Казахстані, Естонії, Білорусії, Литві та багатьох інших країнах.

Торік завод Анатолія Кобзаренка реалізував продукції на суму близько 1,2 млрд грн. Це, у свою чергу, дало змогу підприємству перерахувати в бюджет України більше 150 млн грн i підтвердити, що саме «Завод Кобзаренка» є найбільшим платником податку в Сумській області.

Усі підприємства групи компаній Анатолія Кобзаренка забезпечують офіційною роботою в такому депресивному регіоні більше 1 тис. людей. Завдяки можливості працювати на цих заводах багато хто залишився в Україні замість того, щоб шукати кращої долі за кордоном. Середня заробітна плата працівників на заводах Анатолія Кобзаренка складає 12,5 тис. грн на місяць, тоді як мінімальна щомісячна зарплата в Україні поки що тримається на рівні 6 тис. грн, а середня на Сумщині — 11 тис. грн.

Також у цехах на заводі Анатолія Кобзаренка робили перші кроки в машинобудуванні та набували досвіду студенти різних робітничих професій, які згодом так і залишилися тут на роботі або пішли працювати в інші провідні підприємства за фахом.

Робітники на підприємствах Анатолія Кобзаренка завжди схвально відгукуються про нього як про хорошого працедавця, справедливу та добру людину, яка завжди готова допомогти в скруті. Також працівники дуже вдячні цьому чоловіку за те, що дав можливість працювати та забезпечувати їхні родини.

Також Анатолій Кобзаренко брав активну участь у різних заходах задля підтримки всіх українських виробників сільгосптехніки та обладнання на загальнодержавному рівні. Завжди мав активну громадянську позицію та сміливо її відстоював.

Крім вагомого внеску в економіку регіону та всієї України, Анатолій Кобзаренко реалізовував багато соціальних проектів, був відомими меценатом, спонсором багатьох заходів та відроджував інфраструктуру в містах і селах, де жив та працював.

Свого часу він був активним учасником Помаранчевої революції та Революції Гідності, згодом регулярно допомагав волонтерам і воїнам в АТО/ООС.

Ще Анатолій Кобзаренко усіма доступними способами популяризував серед своїх працівників та земляків здоровий спосіб життя. За кілька років він відродив мотоспорт на Роменщині, яка колись славилася відомими змаганнями в цьому виду спорту.

Так, у селі Піски за допомогою техніки та обладнання своєї компанії бізнесмен відновив трасу і вже кілька років поспіль за його підтримки тут приймають один із ключових етапів всеукраїнських чемпіонатів із мотокросу. Також Анатолій Дмитрович заснував і фінансував власну команду з мотоциклетного спорту, яка у 2020 році стала чемпіоном України.

До всього, Анатолій Кобзаренко безпосередньо при одному зі своїх заводів збудував тренажерний зал, у якому можуть займатися спортом як самі працівники, так і всі охочі мешканці.

Серед особистих людських якостей Анатолія Кобзаренка його знайомі відмічали доброту, щирість, енергійність та гарне почуття гумору. Багато хто знав як ефективного й амбіційного управлінця, людину, яка, не покладаючи рук, дбала про розвиток машинобудування в Україні попри будь-які складнощі, та чоловіка, який буквально заряджав своєю життєствердною енергію всіх довкола.

У четвер 20 травня 2021 року серце Анатолія Кобзаренка зупинилося, але в знак подяки за його неоціненний внесок просимо присвоїти йому посмертно звання Героя України і щиро віримо, що велика справа його життя буде продовжена», - йдеться в петиції.

Для розгляду петиції потрібно набрати 25 тисяч голосів. Поки є 210.