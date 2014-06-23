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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:36485

Депутат Сумского райсовета собирается сложить полномочия

Депутат Сумского райсовета Евгений Титаренко заявил о сложении с себя полномочий.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Отримав в останній час багато запитань та коментарів щодо причин складання свого депутатського мандату.

Друзі, не буду вказувати причини публічно. Їх багато і це не мій рівень. Але точно знаю, що 5+ років перебування в структурах БПП-ЄС я ніс той хрест гідно.

Всі люди різні. Хто йшов в партію відверто пиздити бюджетні гроші, кому подобається тіпа поважний статус депутата, хто просто на зарплатні відробляє свої таланти, хто просто ідейний, хто так ото.

Все це лірика, тому буду закінчувати. Дякую за позитивний досвід Дмитру Хандуріну, Расулу Галаєву, Дмитру Наталусі, Дмитру Лантушенку, Віталію Дейніченку, Анні Савченко, Свєткє, Вові Чепіку, Євгену Походні та іншим..

На жаль, з багатьма візуально нормальними людьми я так і не встиг як слід познайомитись.

Окремий респект партійним чортам та щюрам. Ви мене робили сильнішим. Знаю точно, ви 100% себе зідентифікували в цьому абзаці.

Ну, і на останок: привіт Вадиму Вагіфовичу. Я тобі безумовно і відверто бажаю перемог, але не від усього серця.

Рано чи пізно, при нашому житті чи ні, Україна точно буде успішною.

Слава воїнам російсько-української війни! Слава Україні!», - написал он.

Сессия райсовета, на которой он сложит свой мандат, состоится сегодня. На ней депутаты должны будут принять решение о сложении полномочий их коллеги.

Напомним6 Евгений Титаренко избирался от партии «Европейская солидарность». Среди своих однопартийцев он набрал наибольшее количество голосов избирателей – 950. А из всего райсовета у него третий результат. Вместо него депутатом должна стать следующая в рейтинге Дарья Резник.

Политика Евгений Титаренко Сложение полномочий Сумской райсовет
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