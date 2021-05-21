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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:241066

На Сумщине 76 610 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 27 мая в Сумской области 76 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 93 человек (Белопольский район - 8, Глухов - 4, Глуховский район - 3, Конотоп – 1, Кролевецкий район - 2, Лебедин - 1, Недригайловский – 4, Ахтырка - 7, Путивльский район - 7, Ромны - 5, Роменский район – 7, Сумы - 24, Сумской район - 4, Тростянецкий район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1284 летальных случая, из них за минувшие сутки - 9 (Конотоп – 1, Конотопский район – 1, Недригайловский – 1, Путивльский – 1, Ромны – 1, Роменский – 1, Сумы - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 73 018 человек, из них за минувшие сутки - 143 (Белопольский район - 12, Глухов - 17, Глуховский район - 7, Конотоп - 6, Кролевецкий район - 4, Лебедин – 3, Лебединский район – 5, Липоводолинский – 1, Недригайловский – 10, Ахтырский район - 4, Путивльский район - 5, Ромны - 3, Роменский район - 8, Сумы - 35, Сумской район - 7, Тростянецкий район - 7, Шостка – 6, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 2).

Общество Коронавирус
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