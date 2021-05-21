На Сумщине 81 новый случай заболевания коронавирусом: 9 летальных

За среду добавился 81 новый случай. Выздоровело 143 человека, - всего 73 018. Умерло 9, - всего 1284. Лечатся 2308.
По состоянию на 27 мая в Сумской области 76 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 26 мая в Сумской области 76 529 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 25 мая в Сумской области 76 436 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 25 мая в Сумской области подтверждено уже 76 436 случаев заболевания COVID-19....
Первый заммэра Сум Михаил Бондаренко находится на лечении с COVID-19....