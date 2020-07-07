Сумские депутаты наложили мораторий на выделение земель сельскохозяйственного назначения Городские избранники во время заседания VII сессии городского совета наложили мораторий на выделение земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории присоединенных громад.

Проект решения «О мерах по упорядочению работы некоторых структурных подразделений Сумского городского совета в период разработки комплексного плана пространственного развития территории Сумской городской территориальной громады» подготовил департамент обеспечения ресурсных платежей с целью выполнения требований земельного законодательства Украины по использованию и охране земель сельскохозяйственного назначения, определение количества земель сельскохозяйственного назначения по разным видам целевого использования, порядок и получения дополнительной информации по земельным участкам сельскохозяйственного назначения, находящихся в распоряжении Сумского городского совета, в связи с вступлением в силу 24 июля 2021 Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно планирования использования земель» и других.

Так, городской совет решил временно, до утверждения комплексного плана пространственного развития территории Сумской территориальной громады, приостановить принятие решений о предоставлении разрешения на разработку землеустроительной документации (проектов землеустройства, технической документации) по отводу земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов Сумской городской территориальной громады.

Сейчас управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» временно должно приостановить принятие заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственность и пользование за счет земель сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов присоединенных сел (для ведения личного сельского хозяйства, садоводства, огородничества, фермерского хозяйства и т.д., кроме земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности соответствующих лиц).

Департаменту обеспечения ресурсных платежей, согласно принятому депутатами решение, необходимо принять меры по анализу размещения земель сельскохозяйственного назначения по разным видам целевого использования на территории громады для формирования схемы планировки современного использования земель и ограничений в использовании земель Сумского городского совета, а именно: приостановить подготовку проектов решений о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков и передачи или предоставления в собственность или аренду земельных участков коммунальной собственности за счет земель сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов присоединенных сел (для ведения личного крестьянского хозяйства, садоводства, огородничества, фермерского хозяйства и т.д., кроме земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности соответствующих лиц).

Решение о так называемом моратории будет действовать до 1 августа.

Как отметил городской голова Александр Лысенко, данное решение разработано и принято исходя из интересов Сумской громады и ее жителей, ведь в последнее время в городской ЦПАУ поступает ряд заявлений на выделение земель сельскохозяйственного назначения на территории Сумской громады жителям Киевской области.

«Я думаю, что это как минимум неправильно, а максимум нелогично и несправедливо по отношению к сумчанам. Жители Сумской городской территориальной громады, по моему мнению, имеют первоочередное право на землю, и мы должны его поддерживать, - прокомментировал глава Сум. - Речь идет о праве получения бесплатных 2 га земли сельскохозяйственного назначения, но это не может быть без соответствующего порядка и правил. Потому что нельзя сейчас взять все земли и поделить, а затем мы будем искать места под кладбища, под дороги, искать где строить коммуникации, где будет развиваться инфраструктура, школы и садики. На территории громад есть земли, которые можно по видению старост и местных жителей, должны использоваться по другому назначению, и в первую очередь, этой землей должны пользоваться те, кто живет на этих территориях, и те, кто сегодня являются представителями нашей громады».

Он отметил, что городские депутаты всегда взвешенно относились к принятию всех важных для общества, вопросов, поэтому данный проект решения был поддержан голосами 31-го городского избранника.