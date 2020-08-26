В чемпионате Европы по-сумски завершился первый тур

Каждые два года в Сумах проводят чемпионат мира или Европы по-сумски. Команды сражаются на мини-футбольных площадках, повторяя группы и расписание больших турниров. В этом году играют Евро-2020, которое перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
В группе Е победы одержали словаки и испанцы.
Польша («Факел») 2:4 Словакия («Валедианс-Peroff»)
Испания («Sumy Psel») 3:1 Швеция («Сумыхимпром»)
В группе F по три очка заработали венгры и французы.
Венгрия («Likarske») 5:3 Португалия («Ника»)
Франция («Современник-Libra») 3:2 Германия («ЗиКоНи»)
27 мая пройдут игры 2-го утра в группах А и В:
Группа А
17:30 поле №4 Турция («Сумской филиал ХНУВД») - Уэльс («КомпСервис»)
18:30 поле №4 Италия («Александрия» Кровное) - Швейцария («Локомотив» Ворожба)
Группа В
18:30 поле №3 Дания («Фортуна») - Бельгия («КБУ»)
Напомним: команда, которой выпало играть за Россию, отказалась от участия. Поэтому ей засчитываются технические поражения 0:5
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