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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:12265

В чемпионате Европы по-сумски завершился первый тур

26 мая прошли матчи 1-го тура в группах Е и F.

Каждые два года в Сумах проводят чемпионат мира или Европы по-сумски. Команды сражаются на мини-футбольных площадках, повторяя группы и расписание больших турниров. В этом году играют Евро-2020, которое перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

В группе Е победы одержали словаки и испанцы.

Польша («Факел») 2:4 Словакия («Валедианс-Peroff»)

Испания («Sumy Psel») 3:1 Швеция («Сумыхимпром»)

В группе F по три очка заработали венгры и французы.

Венгрия («Likarske») 5:3 Португалия («Ника»)

Франция («Современник-Libra») 3:2 Германия («ЗиКоНи»)

27 мая пройдут игры 2-го утра в группах А и В:

Группа А

17:30 поле №4 Турция («Сумской филиал ХНУВД») - Уэльс («КомпСервис»)

18:30 поле №4 Италия («Александрия» Кровное) - Швейцария («Локомотив» Ворожба)

Группа В

18:30 поле №3 Дания («Фортуна») - Бельгия («КБУ»)

Напомним: команда, которой выпало играть за Россию, отказалась от участия. Поэтому ей засчитываются технические поражения 0:5

Спорт Мини-футбол Чемпионат Европы по-сумски
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