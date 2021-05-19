Подростков, которых разыскивали полицейские Сумщины, нашли в Херсоне 16-летнего жителя Шосткинщины и его 15-летнюю подругу полицейские нашли и в ближайшее время вернут в семьи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Несовершеннолетние парень и девушка, которых разыскивала вся полиции Сумщины, сегодня вечером позвонили родителям и сообщили, что они находятся в Херсоне. Родные девушки сразу сообщили полицейским с Сумщины, которые связались со своими коллегами из Херсона, а те уже установили точное местонахождение юных путешественников.

Сейчас дети находятся в безопасности, с ними общаются правоохранители.

Работники полиции обращаются к родителям несовершеннолетних детей с просьбой уделять больше внимания своим потомкам, интересоваться их кругом друзей и знакомых, знать, как дети проводят время вне семьи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.