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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:56228

Липоводолинский «Альянс» обыграл «Прикарпатье»

Сегодня, 26 мая, в сумах прошел матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

На стадионе «Юбилейный» «Альянс» принимал ивано-франковскую команду.

Уже в дебюте поединка липоводолинцы забили дважды: на 3-й минуте отличился Николай Агапов, спустя 4 минуты – Сергей Загинайлов. Спустя полчаса еще два гола: на 33-й минуте забил Константин Ярошенко, на 36-й – Владислав Шарай. Во втором тайме гости сумели забить гол престижа – Андрей Хома на 83-й минуте.

В итоге 4:1 и у «Альянса» 47 очков и 6-е место в турнирной таблице.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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