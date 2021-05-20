Липоводолинский «Альянс» обыграл «Прикарпатье»

На стадионе «Юбилейный» «Альянс» принимал ивано-франковскую команду.
Уже в дебюте поединка липоводолинцы забили дважды: на 3-й минуте отличился Николай Агапов, спустя 4 минуты – Сергей Загинайлов. Спустя полчаса еще два гола: на 33-й минуте забил Константин Ярошенко, на 36-й – Владислав Шарай. Во втором тайме гости сумели забить гол престижа – Андрей Хома на 83-й минуте.
В итоге 4:1 и у «Альянса» 47 очков и 6-е место в турнирной таблице.
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