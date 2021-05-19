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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У бывшего главы Сумского НПО Владимира Лукьяненко нет 20 млн грн на залог

Экс-руководитель «Сумского научно-производственного объединения» Владимир Лукьяненко, которому 19 мая суд назначил залог в размере 20 млн гривен, не имеет возможности оплатить такие деньги.

Об этом 26 мая сообщил его адвокат Денис Бугай. Он добавил - внести залог из собственных активов может предприятие, но это рискованный шаг, пишет Суспільне.

«Если такой залог будет внесен, он заблокирует работу предприятия. Что будет с деньгами, которые будут внесены под залог? Если они будут внесены, они будут заморожены на годы. Есть цель - блокирование работы завода. Результатом блокирования работы завода будет срыв контрактов», - говорит адвокат Владимира Лукьяненко Денис Бугай.

Имена тех, кто, по словам Дениса Бугая, имеет целью заблокировать работу завода, он не назвал.

«Сейчас мы видим скоординированность действий определенных государственных исполнителей и полицейских следователей. Они синхронно делают определенные действия, направленные на остановку, блокирование его активов и осуществления искусственных ситуаций невозможности исполнения обязательств. Все это делается для того, чтобы захватить управление на заводе», - добавляет Денис Бугай.

По словам и.о. начальника управления принудительного исполнения решений исполнительной службы в Сумской области Марины Рудь, ни о каких действиях, о которых говорит руководство завода, речь не идет.

«В отделе принудительного исполнения решений находится сводное исполнительное производство в отношении должника АО «Сумское НПО». В него входят 3846 исполнительных документов на сумму 178 млн грн - это задолженность по заработной плате. Это все решения судов, которые люди выиграли, взяли исполнительные документы и предъявили на принудительное исполнение. Принудительное исполнение происходит на основе закона Украины «Об исполнительном производстве», и все мероприятия принудительные, которые применяются, они полностью соответствуют закону», - говорит Марина Рудь.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщила, что прокуратура также действовала в рамках закона и упреки защитника Владимира Лукьяненко в свою сторону они отвергают.

Заседание по обжалованию залога в апелляционном суде должно состояться 10 июня.

Пока продолжалась пресс-конференция, бывшие работники завода перекрывали дорогу напротив отеля «Юбилейный». Люди с плакатами требовали возвращения им долгов по зарплате. По словам Дениса Бугая, предприятие имеет на счетах 2 млн грн из тех 4-х млн, которые Владимир Лукьяненко обещал выплатить до конца мая. Сами же выплаты предприятие пока провести не может. Как рассказал заместитель директора по экономической безопасности Юрий Лаптур, единый счет для выплаты заработной платы заблокирован киевскими государственными исполнителями.

Экономика Владимир Лукьяненко Сумское НПО
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