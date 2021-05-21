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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:32332

Сумчанин сообщил о ДТП, в котором внедорожник наехал на девочку на велосипеде

Сумчанин Вадим Грищенко сообщил в Фейсбуке о ДТП, которое произошло сегодня вечером.

«Какой кошмар, только что на центральном рынке водитель внедорожника Subaru ВМ 3111 ВС, сдавая назад, сбил и, если бы не мой крик, то переехал бы точно девочку на велосипеде!!!

Поняв, что он сделал, мгновенно сбежал с места происшествия!!!

Хозяевам больших и дорогих внедорожников всё позволено!!!

А девочка испугалась и повела покалеченный велосипед в руках!!!

Вот как бывает !!!

В полицию звонить толку нет, фигуранты отсутствуют, если родители захотят чего-то от «беглеца», то я готов подтвердить, у меня такой же ребёнок?!» - написал он.

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