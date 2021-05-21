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«Путивльская громада - не ваше личное княжество», - главу Путивльской ОТГ обвинили в давлении и лоббизме отдельных предприятий

Одна из ведущих сельскохозяйственных компаний Сумской области «Агрипорт Норд» (группа «Агротрейд») обвинила председателя Путивльской ОТГ Константина Гаврильчука в системном давлении и злоупотреблении властью.

Об этом говорится в письме компании к Гаврильчуку, который пресс-служба холдинга опубликовала на странице в фейсбуке.

В компании отмечают, что руководство общины неоднократно требовало от бизнеса выделять средства на проекты, которые должны финансироваться из бюджета громады, дошло до того, что с требованием нажать на бизнес глава громады при поддержке депутатов обратился к руководству Сумской области.

Обращение было опубликовано на сайте Путивльской ОТГ за подписью Константина Гаврильчука. В тексте обращения он требует у руководства области нажать на компанию и обязать ее подписать не предусмотренный законодательством «социальный договор» и начать выплачивать местный налог, придуманный в регионе и определенный площадью земель, которые обрабатывает компания.

Как сообщил директор компании, они уже получили экземпляр договора, подписанный руководителем ОТГ, как и другие сельскохозяйственные предприятия общины, а отказ подписывать документ влечет за собой давление на бизнес и отсрочку решений местной власти по оформлению документов и т.д.

Однако, по словам предприятия, власти пока отказываются от прямого диалога с представителями компании.

«В каждой из 24 объединенных территориальных громад, в которых работает группа «Агротрейд», бизнес и власть относятся друг к другу с уважением, потому что понимают, что качество жизни простых граждан и жителей региона зависит от объединенных усилий. Единственное исключение - Путивльская ОТГ, где власть, к сожалению, считает, что с помощью силы и постоянного противостояния может заставить бизнес выполнять ее распоряжения. Ошибаетесь, Путивльская громада - не ваше личное княжество, здесь не действуют ваши личные капризы и подати, а действуют Законы Украины, которые являются едиными для граждан, бизнеса и власти», - говорится в письме компании.

Отдельно представители холдинга отметили, что жители Путивльской ОТГ теряют значительные средства из-за лоббирования руководством громады интересов связанных с ними работодателей и методов давления. Холдинг сообщил, что намерен самостоятельно воплощать социальные проекты в селах Путивльской громады, как делает это в других регионах.

Напомним, в феврале жители Путивля вышли на митинг под здание горсовета с протестом против очередного повышения зарплат и чрезмерных премий чиновникам местной ОТГ.

 

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Экономика
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