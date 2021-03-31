В Сумах порыв водопровода: без воды остались тысячи горожан Из-за порыва водопровода диаметром 200 мм по проспекту Михаила Лушпы, 7 в 16:45 прекращена подача воды в нескольких домов по улице Ивана Сирко и проспекта Михаила Лушпы.

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту М. Лушпы 3, 7 улице Сирко 2, 4а, 10, 12, 14, 16, 18, сообщает КП «Горводоканал».