В Сумах порыв водопровода: без воды остались тысячи горожан

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту М. Лушпы 3, 7 улице Сирко 2, 4а, 10, 12, 14, 16, 18, сообщает КП «Горводоканал».
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....
Из-за установки самого высокого флагштока для национального флага Украины, инициатором которого был губернатор Сумщины Василий Хома, два учебных заведения в...
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в некоторые дома....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....
В выходные возле фонтана «Садко» начали устанавливать самый высокий флагшток в области для флага Украины....