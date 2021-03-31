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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:27495

В Сумах порыв водопровода: без воды остались тысячи горожан

Из-за порыва водопровода диаметром 200 мм по проспекту Михаила Лушпы, 7 в 16:45 прекращена подача воды в нескольких домов по улице Ивана Сирко и проспекта Михаила Лушпы.

Для проведения аварийно-ремонтных работ временно прекращено водоснабжение по проспекту М. Лушпы 3, 7 улице Сирко 2, 4а, 10, 12, 14, 16, 18, сообщает КП «Горводоканал».

Общество Отключение воды
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