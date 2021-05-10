Шосткинские хоккеисты с «серебром» 24-26 мая в Калиновке Винницкой области проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди самых юных хоккеистов 2011-12 г.р.

В турнире приняли участие 13 команд. Чемпионом стала местная команда «Авангард». А второе место заняла первая команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» (тренеры Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь). СДЮШОР «Динамо» из Сум под руководством Дианы Тагиевой стала пятой, вторая шосткинская команда – шестой. Еще одна динамовская команда была 12-й. Игрок КДЮСШ «Барса-1» Ренат Сысоев получил приз лучшего бомбардира Чемпионата. Он забил в ворота соперников 15 мячей.