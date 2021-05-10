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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:14307

Шосткинские хоккеисты с «серебром»

24-26 мая в Калиновке Винницкой области проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди самых юных хоккеистов 2011-12 г.р.

В турнире приняли участие 13 команд.

Чемпионом стала местная команда «Авангард». А второе место заняла первая команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» (тренеры Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь). СДЮШОР «Динамо» из Сум под руководством Дианы Тагиевой стала пятой, вторая шосткинская команда – шестой. Еще одна динамовская команда была 12-й.

Игрок КДЮСШ «Барса-1» Ренат Сысоев получил приз лучшего бомбардира Чемпионата. Он забил в ворота соперников 15 мячей.

Спорт КДЮСШ Барса Хоккей на траве
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