Шосткинские хоккеисты с «серебром»

В турнире приняли участие 13 команд.
Чемпионом стала местная команда «Авангард». А второе место заняла первая команда Шосткинской КДЮСШ «Барса» (тренеры Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь). СДЮШОР «Динамо» из Сум под руководством Дианы Тагиевой стала пятой, вторая шосткинская команда – шестой. Еще одна динамовская команда была 12-й.
Игрок КДЮСШ «Барса-1» Ренат Сысоев получил приз лучшего бомбардира Чемпионата. Он забил в ворота соперников 15 мячей.
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